Токаев и Путин обсудили по телефону энергетику и предстоящие встречи

Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Акорду.
Стороны обсудили ход реализации двусторонних договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч на высшем уровне. В центре внимания находились вопросы сотрудничества между двумя странами в различных сферах, включая торговлю, логистику и стратегические инициативы.
Особый акцент президенты сделали на взаимодействии в энергетическом секторе, подчеркнув значимость устойчивого партнёрства в этом направлении для обеих сторон.
Также в ходе разговора главы государств обменялись мнениями по актуальным международным вопросам и согласовали график предстоящих двусторонних контактов.
Разговор прошёл в конструктивной и дружественной обстановке, что, по мнению наблюдателей, свидетельствует о стабильности и поступательном развитии казахско-российских отношений.