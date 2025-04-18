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Токаев и Путин обсудили по телефону энергетику и предстоящие встречи

Президенты Казахстана и России отметили развитие двустороннего сотрудничества и затронули международную повестку.

Источник: Комсомольская правда

Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Акорду.

Стороны обсудили ход реализации двусторонних договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч на высшем уровне. В центре внимания находились вопросы сотрудничества между двумя странами в различных сферах, включая торговлю, логистику и стратегические инициативы.

Особый акцент президенты сделали на взаимодействии в энергетическом секторе, подчеркнув значимость устойчивого партнёрства в этом направлении для обеих сторон.

Также в ходе разговора главы государств обменялись мнениями по актуальным международным вопросам и согласовали график предстоящих двусторонних контактов.

Разговор прошёл в конструктивной и дружественной обстановке, что, по мнению наблюдателей, свидетельствует о стабильности и поступательном развитии казахско-российских отношений.