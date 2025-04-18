Токаев и Путин обсудили по телефону энергетику и предстоящие встречи

Стороны обсудили ход реализации двусторонних договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч на высшем уровне. В центре внимания находились вопросы сотрудничества между двумя странами в различных сферах, включая торговлю, логистику и стратегические инициативы.