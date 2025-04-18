Небензя посчитал нерелистичным прекращение боев на Украине на данном этапе

«У нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично», — сказал Небензя. Его цитирует РИА Новости.