В Париже объявили о присоединении Европы к процессу на Украине

Отмечается, что на следующей неделе представители тех же стран встретятся в Лондоне. Кроме того, в Париже Макрон уже встретился с госсекретарем США Марко Рубио и другими американскими представителями, которые стремятся к практическим решениям для прекращения конфликта на Украине. Макрон назвал переговоры важным шагом к сближению позиций и выразил надежду на достижение прочного мира.