Небензя: на данном этапе нереалистично говорить о прекращении огня на Украине

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил перед журналистами по итогам закрытых консультаций Совета Безопасности Организации Объединённых Наций. Он сделал важное заявление о возможности прекращения огня на Украине. Сейчас это кажется нереалистичным. Всё из-за несоблюдения Украиной договоренности о запрете на удары по российской энергетике.