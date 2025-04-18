Небензя: на данном этапе нереалистично говорить о прекращении огня на Украине

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил перед журналистами по итогам закрытых консультаций Совета Безопасности Организации Объединённых Наций. Он сделал важное заявление о возможности прекращения огня на Украине. Сейчас это кажется нереалистичным. Всё из-за несоблюдения Украиной договоренности о запрете на удары по российской энергетике.
Василий Небензя также отметил, что разработка документа Совета Безопасности ООН в поддержку прекращения огня будет зависеть от условий возможной сделки. Кроме того, на это повлияет «язык документа». Прошлый мораторий, подчеркивает постпред РФ, был нарушен Киевом.
«У нас была попытка ограниченного прекращения огня по объектам энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В данных обстоятельствах говорить о прекращении огня просто нереалистично на данном этапе», — уточнил Василий Небензя.
США и Украина, тем временем, подписали меморандум по соглашению об ископаемых Киева. Вашингтон приблизился к получению минералов.