Западные представители, выступающие на заседаниях Совета Безопасности ООН, не смогли заявить о готовности принудить Украину соблюдать договоренность об ударах по энергетике. Киев продолжает бить по соответствующим российским объектам, несмотря на запрет. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, выступая перед журналистами по итогам закрытых консультаций в организации.
Он также добавил, что сведения о неготовности Запада надавить на Киев по мораторию на удары поступят в Кремль. Постпред РФ при ООН доложит об этом Москве.
«Четкого ответа дано не было, никто не высказался, были просто обычные попытки оправдать все, что делает киевский режим, и во всем обвинить Россию. Мы доложим об этом в Москву, и эта позиция будет принята во внимание», — сказал Василий Небензя.
Постпред России при ООН также сделал заявление о невозможности прекращения огня на Украине в данный момент. Всё из-за несоблюдения Украиной договоренности о запрете на удары по российской энергетике.