Зеленский назначил нового главу Сумской областной военной администрации

Зеленский назначил нового главу Сумской ОВА, им стал Олег Григоров, сообщает РИА Новости.
«Назначить Григорова Олега Алексеевича главой Сумской областной военной администрации», — цитирует агентство указ Зеленского.
Григоров является генералом полиции. По данным украинских средств массовой информации, прежде он занимал руководящие должности в нацполиции «в разных регионах».
Ранее сообщалось, что Зеленский при поддержке украинского правительства отправил в отставку главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха.
Артюх фактически подтвердил проведение церемонии награждения командиров Вооружённых сил Украины в городе Сумы, по которым ВС РФ нанесли удар.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответственность за удар по ВСУ в Сумах лежит на Зеленском.