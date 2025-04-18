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Зеленский назначил нового главу Сумской областной военной администрации

Главу Сумской ОВА стал генерал полиции Олег Григоров.

Зеленский назначил нового главу Сумской ОВА, им стал Олег Григоров, сообщает РИА Новости.

«Назначить Григорова Олега Алексеевича главой Сумской областной военной администрации», — цитирует агентство указ Зеленского.

Григоров является генералом полиции. По данным украинских средств массовой информации, прежде он занимал руководящие должности в нацполиции «в разных регионах».

Ранее сообщалось, что Зеленский при поддержке украинского правительства отправил в отставку главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха.

Артюх фактически подтвердил проведение церемонии награждения командиров Вооружённых сил Украины в городе Сумы, по которым ВС РФ нанесли удар.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответственность за удар по ВСУ в Сумах лежит на Зеленском.