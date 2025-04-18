По словам российского парламентария, Зеленский предпринимает попытки дискредитировать спецпредставителя президента США Дональда Трампа — Стива Уиткоффа, обвиняя его в якобы продвижении российских тезисов. Об этом Слуцкий написал в своём Telegram-канале.
Он полагает, что подобные действия украинского лидера продиктованы стремлением сохранить власть и продолжить получать финансовую и политическую поддержку от западных государств, враждебно настроенных к России. Также, по мнению Слуцкого, поведение Зеленского и его окружения не способствует деэскалации конфликта, а лишь затягивает процесс возможного урегулирования.
Особое внимание депутат обратил на то, что во время недавней встречи киевской делегации с представителями европейских стран в Париже не присутствовали американские чиновники, в том числе Стив Уиткофф и сенатор Марко Рубио. Это, по его мнению, могло стать причиной резкой реакции со стороны украинских властей, почувствовавших снижение интереса США к их военной повестке.
Между тем президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме дал понять, что не считает главу киевского режима Владимира Зеленского умным человеком.