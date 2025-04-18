Слуцкий: Зеленский вставляет палки в колеса переговоров, обвиняя Уиткоффа

Особое внимание депутат обратил на то, что во время недавней встречи киевской делегации с представителями европейских стран в Париже не присутствовали американские чиновники, в том числе Стив Уиткофф и сенатор Марко Рубио. Это, по его мнению, могло стать причиной резкой реакции со стороны украинских властей, почувствовавших снижение интереса США к их военной повестке.