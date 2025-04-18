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Слуцкий: Зеленский вставляет палки в колеса переговоров, обвиняя Уиткоффа

Политик считает, что действия Зеленского продиктованы стремлением сохранить власть и продолжить получать финансовую и политическую поддержку от Запада.

Источник: Аргументы и факты

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский намеренно осложняет мирные инициативы по урегулированию конфликта.

По словам российского парламентария, Зеленский предпринимает попытки дискредитировать спецпредставителя президента США Дональда Трампа — Стива Уиткоффа, обвиняя его в якобы продвижении российских тезисов. Об этом Слуцкий написал в своём Telegram-канале.

Он полагает, что подобные действия украинского лидера продиктованы стремлением сохранить власть и продолжить получать финансовую и политическую поддержку от западных государств, враждебно настроенных к России. Также, по мнению Слуцкого, поведение Зеленского и его окружения не способствует деэскалации конфликта, а лишь затягивает процесс возможного урегулирования.

Особое внимание депутат обратил на то, что во время недавней встречи киевской делегации с представителями европейских стран в Париже не присутствовали американские чиновники, в том числе Стив Уиткофф и сенатор Марко Рубио. Это, по его мнению, могло стать причиной резкой реакции со стороны украинских властей, почувствовавших снижение интереса США к их военной повестке.

Между тем президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме дал понять, что не считает главу киевского режима Владимира Зеленского умным человеком.