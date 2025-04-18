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Орбан заявил, что Вэнс может в будущем стать президентом США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью венгерскому YouTube-каналу Öt выразил предположение, что в США нынешний четырёхлетний цикл является первым из последующих 12 лет вероятного правления республиканцев в стране, а американский вице-президент Джей Ди Вэнс в будущем может стать президентом Соединённых Штатов.

Источник: AP 2024

«Согласно действующей Конституции США, президент Трамп не может баллотироваться снова. И в таких случаях шансы вице-президентов баллотироваться, а затем и победить, чрезвычайно высоки. Поэтому я считаю вице-президента долгосрочным игроком в американской политике», — сказал Орбан.

В Daily Mail ранее заявили, что президент США Дональд Трамп может остаться у власти до 2037 года с помощью лазейки в Конституции.

Сам Трамп заявил, что готов участвовать в выборах против бывшего американского лидера Барака Обамы.