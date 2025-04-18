Орбан заявил, что Вэнс может в будущем стать президентом США

«Согласно действующей Конституции США, президент Трамп не может баллотироваться снова. И в таких случаях шансы вице-президентов баллотироваться, а затем и победить, чрезвычайно высоки. Поэтому я считаю вице-президента долгосрочным игроком в американской политике», — сказал Орбан.
В Daily Mail ранее заявили, что президент США Дональд Трамп может остаться у власти до 2037 года с помощью лазейки в Конституции.
Сам Трамп заявил, что готов участвовать в выборах против бывшего американского лидера Барака Обамы.