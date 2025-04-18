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Трамп на фоне торговой войны с КНР сообщил о сроках заключения сделки

Трамп дал понять, что говорит об «американском ориентире».

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассчитывает, что американская сторона и Китайская Народная Республика «смогут выйти на договорённости», касающиеся торговли, в течение ближайших «трёх или четырёх недель».

«Я бы думал, что в течение следующих трёх-четырёх недель все может быть заключено», — сказал он.

Заявление прозвучало в ходе встречи Трампа с представителями средств массовой информации в Белом доме.

Американский лидер прокомментировал торговый спор между Вашингтоном и КНР на фоне повышения тарифов. Трамп дал понять, что говорит об «американском ориентире», с которым не обязательно должны быть согласны в Китае.

«Думаю, мы заключим сделку с Китаем. Мы заключим сделки со всеми», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Белый дом опроверг данные о повышении американских тарифов до 245 процентов на товары из КНР.