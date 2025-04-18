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Небензя: Запад не готов давить на Киев по мораторию на удары по энергетике

По его словам, новых указов президента РФ Владимира Путина по вопросу статуса моратория пока не принималось.

Источник: Аргументы и факты

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны избегают прямого ответа на призыв оказать давление на Киев с целью соблюдения моратория на удары по энергетической инфраструктуре.

По его словам, в ходе обсуждений российская сторона напрямую обратилась к союзникам Украины с вопросом о готовности повлиять на действия президента Владимира Зеленского, однако внятной реакции со стороны Запада не последовало.

Небензя отметил, что Москва приняла к сведению это уклончивое поведение, добавив, что на данный момент президент России не издавал новых распоряжений относительно пересмотра действующего моратория.

Ранее Василий Небензя заявил, что в настоящее время прекращение огня на Украине «нереалистично». Он подчеркнул, что Киев нарушил соглашение об ограниченном прекращении огня, которое касалось энергетической инфраструктуры.