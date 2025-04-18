Небензя: Запад не готов давить на Киев по мораторию на удары по энергетике

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны избегают прямого ответа на призыв оказать давление на Киев с целью соблюдения моратория на удары по энергетической инфраструктуре.
По его словам, в ходе обсуждений российская сторона напрямую обратилась к союзникам Украины с вопросом о готовности повлиять на действия президента Владимира Зеленского, однако внятной реакции со стороны Запада не последовало.
Небензя отметил, что Москва приняла к сведению это уклончивое поведение, добавив, что на данный момент президент России не издавал новых распоряжений относительно пересмотра действующего моратория.
Ранее Василий Небензя заявил, что в настоящее время прекращение огня на Украине «нереалистично». Он подчеркнул, что Киев нарушил соглашение об ограниченном прекращении огня, которое касалось энергетической инфраструктуры.