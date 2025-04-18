Небензя констатировал бездействие Запада перед ударами Киева по энергообъектам

Российский дипломат также отметил, что по итогам консультаций информация о позиции западных стран будет доведена до Москвы и учтена соответствующим образом. Он также подчеркнул, что на данный момент никаких новых указаний президента России относительно статуса моратория на удары по энергетическим объектам Украины издано не было.