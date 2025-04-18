Небензя констатировал бездействие Запада перед ударами Киева по энергообъектам

Небензя заявил, что Запад не захотел надавить на Киев по теме ударов по энергообъектам.
Страны Запада не выразили готовность оказать давление на Украину в вопросе соблюдения моратория на удары по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, пишут СМИ.
«Сегодня мы поставили вопрос западным сторонникам киевского режима, готовы ли они оказать давление на Украину и заставить [президента Украины Владимира] Зеленского соблюдать условия моратория на удары по энергоинфраструктуре. Четкого ответа не последовало, как я уже сказал, никто не выступал», — заявил Небензя журналистам РИА Новости после заседания СБ ООН.
Российский дипломат также отметил, что по итогам консультаций информация о позиции западных стран будет доведена до Москвы и учтена соответствующим образом. Он также подчеркнул, что на данный момент никаких новых указаний президента России относительно статуса моратория на удары по энергетическим объектам Украины издано не было.
Ранее Россия запросила проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН из-за нарушения киевским режимом моратория на удары по энергетическим объектам. Договор о двустороннем 30-дневном прекращении на удары по энергообъектам действует с 18 марта. Тогда президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы США Дональда Трампа. С того момента Москва не осуществляет соответствующие атаки, Киев же продолжает атаковать российскую энергетическую инфраструктуру.