Санду прокомментировала ситуацию с верительными грамотами посла России

Российское внешнеполитическое ведомство назвало эти действия необоснованными и предупредило, что они не останутся без ответа. В МИД также подчеркнули, что посольство России в Кишиневе действует в полном соответствии с Венской конвенцией и не вмешивается в дела республики. В августе 2023 года по решению властей Молдавии Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. В ответ на Москва закрыла въезд 18 молдавским депутатам. Еще нескольким сотрудникам российского посольства пришлось покинуть территорию Молдавии в 2024 году.