Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, резко отреагировала на заявление немецкого политика Фридриха Мерца, который в будущем может возглавить правительство Германии.
В своей оценке она подчеркнула, что подобные высказывания, касающиеся возможного наступления украинской армии на Крым, являются крайне безответственными и представляют угрозу для международной стабильности.
Захарова также отметила, что Германия, по её мнению, играет одну из ключевых ролей в поддержке конфликта, поставляя вооружение и оказывая финансовую помощь Киеву, чем, как она выразилась, способствует эскалации и «уничтожению славян». Такие заявления, по её словам, лишь подливают масла в огонь и не способствуют мирному урегулированию ситуации.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с заявлением, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по объектам на территории РФ как участие Германии в боевых действиях на стороне Киева.