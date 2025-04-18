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Захарова назвала Германию одним из главных «спонсоров уничтожения славян»

По её мнению, ФРГ играет одну из ключевых ролей в поддержке конфликта, поставляя вооружение и оказывая финансовую помощь Киеву.

Источник: Аргументы и факты

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, резко отреагировала на заявление немецкого политика Фридриха Мерца, который в будущем может возглавить правительство Германии.

В своей оценке она подчеркнула, что подобные высказывания, касающиеся возможного наступления украинской армии на Крым, являются крайне безответственными и представляют угрозу для международной стабильности.

Захарова также отметила, что Германия, по её мнению, играет одну из ключевых ролей в поддержке конфликта, поставляя вооружение и оказывая финансовую помощь Киеву, чем, как она выразилась, способствует эскалации и «уничтожению славян». Такие заявления, по её словам, лишь подливают масла в огонь и не способствуют мирному урегулированию ситуации.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с заявлением, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по объектам на территории РФ как участие Германии в боевых действиях на стороне Киева.