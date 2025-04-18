Захарова также отметила, что Германия, по её мнению, играет одну из ключевых ролей в поддержке конфликта, поставляя вооружение и оказывая финансовую помощь Киеву, чем, как она выразилась, способствует эскалации и «уничтожению славян». Такие заявления, по её словам, лишь подливают масла в огонь и не способствуют мирному урегулированию ситуации.