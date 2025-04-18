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NYT: США могут сократить военное присутствие в САР до 500 человек

В Сирии будет закрыт ряд американских военных баз.

Лишь 500 американских военнослужащих могут остаться в Сирийской Арабской Республике, пишет The New York Times.

Издание ссылается на источники, которые рассказали, что в ближайшее время Соединённые Штаты закроют три из восьми оперативных баз. Базы находятся на северо-востоке САР.

Количество военного персонала уменьшится с примерно двух тысяч человек до 1,4 тысячи человек. Кроме того, Решение о дальнейшем выводе контингента будет принято через два месяца, в результате США могут оставить на сирийской территории 500 военных.

Напомним, по данным NBC, Пентагон готовит план полного вывода войск Соединённых Штатов из САР.

В Пентагоне ответили, что американская сторона регулярно перераспределеют силы в зависимости от потребностей.