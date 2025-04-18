Золтан Кошкович, аналитик венгерского Центра фундаментальных прав, выразил мнение, что либеральная внешняя политика Запада привела к ситуации, когда выбор сводится к двум возможным исходам — стратегическому поражению или катастрофе.
В своей публикации в соцсети X* он отметил, что результаты недавних переговоров между США, Великобританией, Францией, Германией и Украиной в Париже будут иметь решающее значение. Если на Украине удастся достичь всеобъемлющего мира, это станет серьезным поражением для ЕС, а если Вашингтон выберет сепаратный мир с Россией — это приведет к катастрофическим последствиям.
По мнению Кошковича, политика Запада привела к ситуации, в которой Украина уже потеряна, независимо от дальнейшего развития событий.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.