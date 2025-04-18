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Аналитик Кошкович: Украина в любом случае потеряна для Европы

По мнению Кошковича, либеральная внешняя политика Запада привела к ситуации, когда выбор сводится к двум возможным исходам — стратегическому поражению или катастрофе.

Источник: Аргументы и факты

Золтан Кошкович, аналитик венгерского Центра фундаментальных прав, выразил мнение, что либеральная внешняя политика Запада привела к ситуации, когда выбор сводится к двум возможным исходам — стратегическому поражению или катастрофе.

В своей публикации в соцсети X* он отметил, что результаты недавних переговоров между США, Великобританией, Францией, Германией и Украиной в Париже будут иметь решающее значение. Если на Украине удастся достичь всеобъемлющего мира, это станет серьезным поражением для ЕС, а если Вашингтон выберет сепаратный мир с Россией — это приведет к катастрофическим последствиям.

По мнению Кошковича, политика Запада привела к ситуации, в которой Украина уже потеряна, независимо от дальнейшего развития событий.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский намеренно осложняет мирные инициативы по урегулированию конфликта.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.