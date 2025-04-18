Аналитик Кошкович: Украина в любом случае потеряна для Европы

В своей публикации в соцсети X* он отметил, что результаты недавних переговоров между США, Великобританией, Францией, Германией и Украиной в Париже будут иметь решающее значение. Если на Украине удастся достичь всеобъемлющего мира, это станет серьезным поражением для ЕС, а если Вашингтон выберет сепаратный мир с Россией — это приведет к катастрофическим последствиям.