Таймыру назначили нового прокурора

В напутственном слове прокурор края Роман Тютюник с учетом специфики Таймыра обозначил Дмитрию Маркграфу круг приоритетных задач, направленных на повышение качества жизни местного населения и требующих немедленного вмешательства. Среди них — надзор за исполнением федерального законодательства и о противодействии коррупции, а также за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью.