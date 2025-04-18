Таймыру назначили нового прокурора

Накануне он был представлен руководителям местных органов власти, правоохраны и суда.
Маркграфу 41 год, он окончил юрфак Красноярского аграрного университета. В органы прокуратуры края был принят в октябре 2003 года, за время работы занимал должности заместителя прокурора Новоселовского района, следователя прокуратуры Балахтинского района, помощника, заместителя прокурора Балахтинского района, прокурора Северо-Енисейского района.
В напутственном слове прокурор края Роман Тютюник с учетом специфики Таймыра обозначил Дмитрию Маркграфу круг приоритетных задач, направленных на повышение качества жизни местного населения и требующих немедленного вмешательства. Среди них — надзор за исполнением федерального законодательства и о противодействии коррупции, а также за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью.