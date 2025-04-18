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Лекорню: французский фрегат ликвидировал запущенный из Йемена БПЛА

Военные Франции уничтожили беспилотник в Красном море.

Источник: Аргументы и факты

Французские военные уничтожили в Красном море беспилотный летательный аппарат, запущенный из Йемена, проинформировал министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

По его словам, беспилотник сбил фрегат.

«Уничтожение французским фрегатом в Красном море дрона, запущенного из Йемена. Наши вооружённые силы продолжают выполнять свои обязательства по гарантированию свободы судоходства», — написал он, пост обнародован в соцсети X*.

Другие подробности в публикации не приводятся.

Ранее сообщалось, что Британия впервые с января заявила об инциденте с судном у побережья Йемена. По словам капитана, вооружённые лица на нескольких малых судах преследовали корабль в течение двух часов. Кроме того, прозвучали выстрелы.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.