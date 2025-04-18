Лекорню: французский фрегат ликвидировал запущенный из Йемена БПЛА

Французские военные уничтожили в Красном море беспилотный летательный аппарат, запущенный из Йемена, проинформировал министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
По его словам, беспилотник сбил фрегат.
«Уничтожение французским фрегатом в Красном море дрона, запущенного из Йемена. Наши вооружённые силы продолжают выполнять свои обязательства по гарантированию свободы судоходства», — написал он, пост обнародован в соцсети X*.
Другие подробности в публикации не приводятся.
Ранее сообщалось, что Британия впервые с января заявила об инциденте с судном у побережья Йемена. По словам капитана, вооружённые лица на нескольких малых судах преследовали корабль в течение двух часов. Кроме того, прозвучали выстрелы.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.