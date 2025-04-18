Санду заявила, что решит, принимать ли документы посла РФ в Кишиневе

Президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Jurnal TV заявила, что в ближайшие недели решит, будет ли она принимать верительные грамоты посла России в Кишиневе Олега Озерова. По ее словам, она не хотела принимать документы из-за «недружественных действий» РФ по отношению к Молдавии.