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Европа присоединится к урегулированию конфликта на Украине: к чему ведут Парижские переговоры

SkyNews: страны Европы присоединятся к переговорному процессу по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Европейские лидеры долго рвались за стол переговоров, чтобы стать прямыми участниками разрешения украинского конфликта. Представители присоединятся к этому процессу. Такие данные публикует SkyNews, ссылаясь на источник в администрации французского лидера Эмманюэля Макрона.

В это время в Париже проходят переговоры. В беседе принимают участие представители от Великобритании, Германии, Франции и Украины. Внимание направлено на урегулирование конфликта в Киеве. В следующий раз группа соберется в Лондоне на следующей неделе.

«Мы делаем это с европейскими амбициями. Важно то, что сегодня в Париже мы начали позитивный процесс, в котором участвуют европейцы», — сообщил собеседник издания.

Эмманюэль Макрон в очередной раз заявил о приверженности Европы идеям США. Страны ЕС разделяют позицию президента Дональда Трампа по урегулированию на Украине, отметил французский лидер.