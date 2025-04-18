Европа присоединится к урегулированию конфликта на Украине: к чему ведут Парижские переговоры

Европейские лидеры долго рвались за стол переговоров, чтобы стать прямыми участниками разрешения украинского конфликта. Представители присоединятся к этому процессу. Такие данные публикует SkyNews, ссылаясь на источник в администрации французского лидера Эмманюэля Макрона.
В это время в Париже проходят переговоры. В беседе принимают участие представители от Великобритании, Германии, Франции и Украины. Внимание направлено на урегулирование конфликта в Киеве. В следующий раз группа соберется в Лондоне на следующей неделе.
«Мы делаем это с европейскими амбициями. Важно то, что сегодня в Париже мы начали позитивный процесс, в котором участвуют европейцы», — сообщил собеседник издания.
Эмманюэль Макрон в очередной раз заявил о приверженности Европы идеям США. Страны ЕС разделяют позицию президента Дональда Трампа по урегулированию на Украине, отметил французский лидер.