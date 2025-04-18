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Елисейский дворец: переговоры США и Европы по миру были продуктивными

Утверждается, что инициирован переговорный процесс, в который были вовлечены представители европейских стран.

Источник: Аргументы и факты

17 апреля телеканал SkyNews сообщил, что страны Европейского Союза начали активно участвовать в переговорах, направленных на мирное урегулирование конфликта на Украине.

Великобритания, Германия и Франция теперь присоединились к этим обсуждениям. Источник в администрации президента Франции отметил, что текущий процесс в Париже имеет положительный настрой и важен для европейцев.

В ближайшее время переговоры продолжатся в Лондоне, где примут участие представители пяти стран.

Ранее Золтан Кошкович, аналитик венгерского Центра фундаментальных прав, выразил мнение, что либеральная внешняя политика Запада привела к ситуации, когда выбор сводится к двум возможным исходам — стратегическому поражению или катастрофе.