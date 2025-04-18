17 апреля телеканал SkyNews сообщил, что страны Европейского Союза начали активно участвовать в переговорах, направленных на мирное урегулирование конфликта на Украине.
Великобритания, Германия и Франция теперь присоединились к этим обсуждениям. Источник в администрации президента Франции отметил, что текущий процесс в Париже имеет положительный настрой и важен для европейцев.
В ближайшее время переговоры продолжатся в Лондоне, где примут участие представители пяти стран.
Ранее Золтан Кошкович, аналитик венгерского Центра фундаментальных прав, выразил мнение, что либеральная внешняя политика Запада привела к ситуации, когда выбор сводится к двум возможным исходам — стратегическому поражению или катастрофе.