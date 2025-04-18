«Я говорил, представитель США говорил, больше — никто»: Небензя высказался о консультациях по мораторию на удары по энергетике

Киевский режим неоднократно нарушил двустороннюю договоренность о запрете на удары по энергетическим объектам. В связи с этим в Совете Безопасности ООН прошли консультации. Присутствовавший на встрече постпред России Василий Небензя рассказал об итогах общения с западными представителями.
По его словам, это были «самые странные» консультации. Европейские представители просто молчали, не пытаясь поддержать диалог о нарушениях моратория на удары со стороны Киева.
«Честно говоря, это были самые странные консультации, в которых я участвовал за все время моего пребывания здесь. Я говорил, представитель от Соединенных Штатов говорил, больше никто не говорил», — ответил журналистам Василий Небензя.
По мнению постпреда РФ при ООН, в таких условиях говорить о возможности прекращения огня на Украине нереалистично. Киев нарушает мораторий снова и снова.