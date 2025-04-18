Страны Европы присоединяются к переговорному процессу по Украине

Европейские страны включились в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. 17 апреля в Париже состоялись встречи в разных составах с участием США, лидеров Евросоюза, Великобритании и украинской делегации. Елисейский дворец назвал переговоры продуктивными и конструктивными , а Эммануэль Макрон пообещал удвоить усилия для достижения мира. Госдепартамент передал участникам переговоров и России контуры прочного и долгосрочного мира , а Москва выразила готовность к продолжению контактов с США.