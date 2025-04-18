Раскрыта стоимость выступления Байдена

Сообщается, что политик предлагает свои услуги в качестве спикера, однако не пользуется большим спросом. По словам собеседника издания, его представляет агентство Creative Artists Agency, которое «испытывает трудности с бронированием мероприятий».
В статье также отмечается, что стоимость выступления экс-президента Барака Обамы после его ухода с поста составляла 400 тысяч долларов.
Ранее Байден впервые публично выступил с речью после окончания президентского срока 20 января. Выступление прошло на мероприятии правозащитников прав инвалидов в Чикаго.