Кишинев уклоняется от переговоров с Тирасполем, заявили в ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Кишинев уклоняется от переговоров с Тирасполем, чтобы продолжить блокаду Приднестровья, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной ПМР Виталий Игнатьев.
«Саботаж переговоров со стороны Кишинева — не единичный инцидент, а системная часть долгосрочной стратегии дестабилизации переговорного процесса. Цель — демонтировать международно признанную площадку диалога, развязать себе руки для продолжения блокадных и ограничительных мер, а также усилить давление на Приднестровье», — сказал он.
Министр добавил, что с начала года Молдавия сосредоточила усилия на подрыве оставшихся каналов коммуникации, включая рабочие встречи политических представителей и заседания профильных экспертных групп. По его словам, вице-премьер республики по реинтеграции Олег Серебрян неоднократно срывал переговоры под надуманными предлогами.
«Приднестровская сторона последовательно выступает за продолжение диалога с участием международных посредников и наблюдателей в формате “5+2”. Международные участники также высказываются в пользу нормального диалога и сохранения формата, однако часть из них занимает пассивную позицию и дальше благих пожеланий дело не идет», — отметил Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной стали опасения, что на волне националистических выступлений республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.