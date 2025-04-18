Россия впервые с 2023 года продала Индии серебро

Россия продала индии почти 10 тонн серебра.
Россия впервые с ноября 2023 года осуществила поставку серебра в Индию. Это следует из данных индийской статистической службы. Объем ввезенных индийскими компаниями серебряных слитков составил 9,9 тонны общей стоимостью 9,4 миллиона долларов.
«Индийские компании в начале года ввезли 9,9 тонны серебряных слитков из России на 9,4 миллиона долларов», — сообщили РИА «Новости» со ссылкой на индийскую статслужбу.. Это первая крупная поставка благородного металла из России с 2023 года. Тогда в октябре-ноябре Индия закпилась на сумму 28,6 миллиона долларов.
Одновременно с серебром Россия отгрузила в Индию алмазов на 31,3 миллиона долларов. Это в 2,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, российские поставщики экспортировали синтетические алмазы на сумму 110 тысяч долларов, что сопоставимо с объемом за весь прошлый год.
В январе Индия также приобрела у России железа, стали и продукции из них на сумму 62 миллиона долларов. Поставки никеля составили 150 тысяч долларов, алюминия — 90 тысяч долларов, а других недрагоценных металлов — еще на 90 тысяч долларов.
Ранее стало известно, что Индия решила закупить российские двигатели на четверть миллиарда долларов. Рособоронэкспорт заключил контракт с индийским Министерством обороны на поставку моторов для обновления танков Т-72.