Россия впервые с 2023 года продала Индии серебро

Одновременно с серебром Россия отгрузила в Индию алмазов на 31,3 миллиона долларов. Это в 2,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, российские поставщики экспортировали синтетические алмазы на сумму 110 тысяч долларов, что сопоставимо с объемом за весь прошлый год.