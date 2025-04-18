«РФ с 2015 года стабильно показывает желание завершить все мирным соглашением. Каждый раз, когда Украина отвергает или нарушает договорённости с Москвой, ситуация для Киева становится только хуже. Сейчас, возможно, последний шанс на заключение сделки, но Зеленский и его упустит», — заявил он.