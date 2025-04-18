Дубинский: сделка с США о минералах выполнима только при введении рабства

По мнению парламентария, такая долговая нагрузка может иметь катастрофические последствия для экономики: она окажется неспособной функционировать без радикального сокращения населения, где оставшиеся будут трудиться исключительно ради выплаты долгов. Он считает, что в таких условиях Украина фактически окажется в положении долговой зависимости, сравнимой с принудительным трудом.