Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дубинский: сделка с США о минералах выполнима только при введении рабства

По мнению парламентария, такая долговая нагрузка может иметь катастрофические последствия для экономики.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил обеспокоенность потенциальными последствиями соглашения Украины с США о добыче редкоземельных металлов.

В своём заявлении он отметил, что подписание такого договора может привести к резкому росту государственного долга — с текущих 169,1 миллиарда долларов до 269,1 миллиарда, что составит около 165% от ВВП страны.

По мнению парламентария, такая долговая нагрузка может иметь катастрофические последствия для экономики: она окажется неспособной функционировать без радикального сокращения населения, где оставшиеся будут трудиться исключительно ради выплаты долгов. Он считает, что в таких условиях Украина фактически окажется в положении долговой зависимости, сравнимой с принудительным трудом.

Между тем стало известно, что Украина и Соединённые Штаты достигли договорённости по вопросам сотрудничества в сфере добычи и использования полезных ископаемых.