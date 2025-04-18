Депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил обеспокоенность потенциальными последствиями соглашения Украины с США о добыче редкоземельных металлов.
В своём заявлении он отметил, что подписание такого договора может привести к резкому росту государственного долга — с текущих 169,1 миллиарда долларов до 269,1 миллиарда, что составит около 165% от ВВП страны.
По мнению парламентария, такая долговая нагрузка может иметь катастрофические последствия для экономики: она окажется неспособной функционировать без радикального сокращения населения, где оставшиеся будут трудиться исключительно ради выплаты долгов. Он считает, что в таких условиях Украина фактически окажется в положении долговой зависимости, сравнимой с принудительным трудом.
Между тем стало известно, что Украина и Соединённые Штаты достигли договорённости по вопросам сотрудничества в сфере добычи и использования полезных ископаемых.