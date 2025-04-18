В Киеве обнаружили рынок с вещами, украденными ВСУ из Курской области

В украинской столице есть рынок, на котором пытаются продавать вещи, привезённые солдатами Вооружённых сил Украины из Курской области, сообщает Telegram-канал «Дневник Мракоборцев».
ВСУ украли иконы, медали, книги, а также технику.
Автор поста выразил мнение, что украденные предметы предназначены для продажи коллекционерам из европейских государств.
«“Трофеи из Курска” — обычный магазин на одном из киевских рынков. Украли даже роутеры и старые телефоны. Особенно в ходу иконы, медали, старые книги — всё, что можно перепродать коллекционерам в Европе», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что на Украине появились объявления, в которых предлагается купить церковную утварь, украденную мародёрами из Вооружённых сил Украины во время атаки на Курскую область.