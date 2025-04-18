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Трамп подтвердил, что его визит в Британию может состояться в сентябре

Стармер передал Трампу личное письмо от Карла III.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о своём намерении посетить Британию в сентябре текущего года, он планирует встретиться с британским королём Карлом III.

«Я был приглашён королём и страной, великой страной… Как я полагаю, дата визита будет назначена на сентябрь», — сказал Трамп.

Заявление прозвучало в ходе встречи Трампа с представителями средств массовой информации, которая состоялась в Белом доме.

Напомним, в феврале британский премьер-министр Кир Стармер передал Трампу личное письмо от Карла III.

По данным Telegraph, мероприятие состоится в Виндзорском замке.

Трамп был в Британии с официальным визитом один раз в 2019 году, он встретился с королевой Елизаветой II.

Ранее сообщалось, что Трамп охладел к Британии после встречи Зеленского с Карлом III.