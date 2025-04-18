Владимир Якушев побывал на заводе «Фармасинтеза» в Иркутске

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев вместе с главой Иркутской области Игорем Кобзевым посетили ОА «Фармасинтез» 17 апреля. Политики пообщались с коллективом и ознакомились с производством лекарственных препаратов на площадке компании, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.
На предприятии круглосуточно в четыре смены работают 1800 человек. В состав завода с общей площадью помещений более 40 тысяч кв. метров входят пять производственных цехов и 20 производственных линий.
«Развитие фармацевтической отрасли в нашей народной программе находится на особом контроле. Этому вопросу мы уделили и особое внимание в ходе отчета правительства, уточнив у Михаила Мишустина, как идет импортозамещение в сфере. Сегодня воочию увидели, что предприятия, которые эту нишу активно заняли, развиваются. Линейка препаратов растет, сформирован молодой коллектив, который смотрит вперед, ставит планы по инвестиционным проектам. Можно смело говорить, что препараты, в которых сегодня есть необходимость и потребность у наших жителей, на этой площадке мы точно получим. И те жесткие внешние условия, которые сегодня создают для нашей страны, мы можем преодолеть с помощью таких предприятий и их кадрового потенциала», — обратил внимание Владимир Якушев.
Якушев и Кобзев осмотрели новейший цех стерильных и твердых лекарственных форм, где производят препараты для лечения ВИЧ-инфекции и гепатопротекторы. Также в 2025 году в состав данного цеха вошел новый высокопроизводительный участок — ампульно-шприцевая линия, где проводятся приемочные испытания автоматической линии инспекции и упаковки наполненных ампул и преднаполненных шприцев.
«Особое внимание уделяем обеспечению компаний Иркутской области квалифицированными кадрами. Бороться за кадры нужно по всем фронтам, начиная со школьной скамьи. Компания “Фармасинтез” динамично развивается и заинтересована в подготовке кадров, у молодых людей есть возможность расти и на самом производстве. Кроме того, компания “Фармасинтез” — надежный партнер Иркутской области, мы готовы создавать условия, чтобы она развивалась именно на этой территории», — сообщил Игорь Кобзев.
Напомним, 17 апреля Владимир Якушев ознакомился с работой штаба общественной поддержки «Единой России» в Иркутской области. Секретарь Генсовета пообщался с волонтёрами МГЕР, участвующими в гуманитарной миссии партии и комплектующими аптечки для участников специальной военной операции.