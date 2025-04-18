Владимир Якушев побывал на заводе «Фармасинтеза» в Иркутске

«Развитие фармацевтической отрасли в нашей народной программе находится на особом контроле. Этому вопросу мы уделили и особое внимание в ходе отчета правительства, уточнив у Михаила Мишустина, как идет импортозамещение в сфере. Сегодня воочию увидели, что предприятия, которые эту нишу активно заняли, развиваются. Линейка препаратов растет, сформирован молодой коллектив, который смотрит вперед, ставит планы по инвестиционным проектам. Можно смело говорить, что препараты, в которых сегодня есть необходимость и потребность у наших жителей, на этой площадке мы точно получим. И те жесткие внешние условия, которые сегодня создают для нашей страны, мы можем преодолеть с помощью таких предприятий и их кадрового потенциала», — обратил внимание Владимир Якушев.