Экс-президента Украины Кучму могут выдвинуть в противовес Зеленскому

«Поскольку интересы Пинчука связаны с демократами США, то Леонид Данилович не будет вступать в какую-либо игру без поддержки и благословения евроатлантистов. А так он, по большому счету, не игрок. Но если, как говорится, его встряхнуть, помыть, припудрить, то все может быть», — сказал Вакаров.