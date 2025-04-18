Экс-президента Украины Кучму могут выдвинуть в противовес Зеленскому

Политолог Василий Вакаров на фоне разговоров о выборах на Украине и свержении киевского режима, отвечая на вопрос aif.ru, оценил вероятность вступления в политическую игру против Владимира Зеленского второго президента Украины Леонида Кучмы.
По сведениям Вакарова, Кучма находится сейчас во Франции в доме своего зятя, украинского олигарха Виктора Пинчука.
«Поскольку интересы Пинчука связаны с демократами США, то Леонид Данилович не будет вступать в какую-либо игру без поддержки и благословения евроатлантистов. А так он, по большому счету, не игрок. Но если, как говорится, его встряхнуть, помыть, припудрить, то все может быть», — сказал Вакаров.
Ранее Вакаров оценил шансы Юлии Тимошенко сместить Зеленского, а также раскрыл причину появления на видеоконференции при участии украинского посла в Великобритании Валерия Залужного экс-президента Виктора Ющенко.