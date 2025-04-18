NYP: Байден просит за выступление 300 тыс. долларов

Согласно информации, опубликованной New York Post со ссылкой на инсайдеров, бывший президент США Джо Байден, покинувший свой пост, установил цену за одно публичное выступление на уровне 300 тысяч долларов.
Несмотря на то, что эта сумма ниже гонорара, который ранее запрашивал Барак Обама (около 400 тысяч долларов), интерес к выступлениям Байдена оказался весьма ограниченным.
Как утверждает источник, Байдена представляет агентство Creative Artists Agency, которое, по его словам, сталкивается с трудностями при организации подобных мероприятий.
Причины низкого спроса, как полагают, связаны с отсутствием востребованности или интереса со стороны аудитории. В публикации также подчеркивается, что неясно, возможно ли обсуждение или снижение запрашиваемой суммы.
16 апреля экс-глава Белого дома Джо Байден выступил с публичной речью, которая стала первой по счёту после того, как его президентский срок завершился. Байден затронул тему социального обеспечения в США и подверг критике сокращение расходов, объявленных новой администрацией Белого дома.