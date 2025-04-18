Хозяин Белого дома, между тем, обратил внимание на умственные способности главаря киевского режима Владимира Зеленского, говоря об украинском кризисе. По словам Дональда Трампа, бывший комик не блещет интеллектом, раз ввязался в конфликт с Россией. Американский лидер подчеркнул огромную площадь территорий РФ. Он также добавил, что украинские войска никогда не превзойдут военную мощь России. Дональд Трамп отметил, что умный человек ни за что не ввяжется в конфликт с Москвой. Так американский лидер выразил недовольство действиями Зеленского и всех вовлеченных в боевые действия на Украине. Однако больше всех виноват, по его мнению, экс-президент США Джо Байден.