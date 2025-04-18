Хозяин Белого дома Дональд Трамп в конце марта сделал громкое заявление. Он выступил с претензией к Москве. По его словам, Россия якобы тянет время, думая над ответом по возможному перемирию на Украине. Вчера, 17 апреля, Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон рассчитывает получить информацию от Москвы в ближайшее время, транслирует Sky News.
Американский лидер считает, что ответ от России будет уже на этой неделе. Он также выразил уверенность в приближении перемирия на Украине. Дональд Трамп отметил, что сообщит, как только в конфликте зафиксируют видимый прогресс.
«Посмотрим, что будет. Мы собираемся получить от российских представителей ответ на этой неделе. Это очень скоро», — подчеркнул президент Соединенных Штатов.
На брифинге Дональда Трампа присутствовала и премьер Италии Джорджа Мелони. Она также высказалась об украинском конфликте. Джорджа Мелони всецело поддержала Дональда Трампа и его усилия, предпринимаемые в отношении киевского кризиса. Министр Италии выразила надежду на скорое окончание боевых действий.
«Вместе мы сможем построить справедливый и прочный мир», — сказала Джорджа Мелони.
В Госдепартаменте США не согласились с утверждением об отклонении Россией инициативы Дональда Трампа по завершению боевых действий. Представитель структуры Тэмми Брюс отметила, что поспорила бы с таким заявлением. Москва не проявляет нерешительности.
Хозяин Белого дома, между тем, обратил внимание на умственные способности главаря киевского режима Владимира Зеленского, говоря об украинском кризисе. По словам Дональда Трампа, бывший комик не блещет интеллектом, раз ввязался в конфликт с Россией. Американский лидер подчеркнул огромную площадь территорий РФ. Он также добавил, что украинские войска никогда не превзойдут военную мощь России. Дональд Трамп отметил, что умный человек ни за что не ввяжется в конфликт с Москвой. Так американский лидер выразил недовольство действиями Зеленского и всех вовлеченных в боевые действия на Украине. Однако больше всех виноват, по его мнению, экс-президент США Джо Байден.