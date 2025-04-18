В США посочувствовали Украине после подписания меморандума

«У Украины не было иного выбора, кроме как подписать какую-то версию сделки», — сообщает The New York Times. Издание отмечает, что соглашение не содержит источников финансирования, хотя ранние проекты предлагали перенаправить половину доходов от природных ресурсов Украины в специальный фонд. Также в меморандуме не упомянута обещанная США поддержка в сфере безопасности.