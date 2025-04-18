«Единая Россия» заявила о поддержке Игоря Кобзева на выборах главы Приангарья

Партия «Единая Россия» заявила о поддержке Игоря Кобзева на выборах главы региона, которые пройдут осенью 2025 года в единый день голосования. Об этом сообщил секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев в ходе форума муниципальных депутатов, который прошел в Иркутске, пишет ИА IrkutskMedia.
По словам Владимира Якушева, президент России и лидер партии «Единая Россия» Владимир Путин определился с выбором кандидата в губернаторы, которым оказался Игорь Кобзев. Первый вице-спикер Совфеда назвал Игоря Кобзева «нашим кандидатом» и отметил, что других вариантов нет, сообщает ТАСС.
Напомним, что в феврале состоялась встреча Игоря Кобзева и Владимира Путина. В ходе встречи глава государства поддержал его участие в выборах губернатора.