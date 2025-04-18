«Единая Россия» заявила о поддержке Игоря Кобзева на выборах главы Приангарья

Партия «Единая Россия» заявила о поддержке Игоря Кобзева на выборах главы региона, которые пройдут осенью 2025 года в единый день голосования. Об этом сообщил секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев в ходе форума муниципальных депутатов, который прошел в Иркутске, пишет ИА IrkutskMedia.