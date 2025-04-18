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«Единая Россия» заявила о поддержке Игоря Кобзева на выборах главы Приангарья

Выборы губернатора пройдут осенью 2025 года в единый день голосования.

Источник: Без источника

Партия «Единая Россия» заявила о поддержке Игоря Кобзева на выборах главы региона, которые пройдут осенью 2025 года в единый день голосования. Об этом сообщил секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев в ходе форума муниципальных депутатов, который прошел в Иркутске, пишет ИА IrkutskMedia.

По словам Владимира Якушева, президент России и лидер партии «Единая Россия» Владимир Путин определился с выбором кандидата в губернаторы, которым оказался Игорь Кобзев. Первый вице-спикер Совфеда назвал Игоря Кобзева «нашим кандидатом» и отметил, что других вариантов нет, сообщает ТАСС.

Напомним, что в феврале состоялась встреча Игоря Кобзева и Владимира Путина. В ходе встречи глава государства поддержал его участие в выборах губернатора.