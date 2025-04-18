Раскрыта цена, за которую можно позвать Байдена спикером

При этом если Байдену потребуется выступить в другом городе, он требует частный самолёт и средства на пятерых сотрудников. Тем не менее людей, готовых послушать политика, оказывается мало.
Агентство Creative Artists Agency представляет экс-президента и испытывает сложности с бронированием мероприятий. В публикации также упоминается, что после своего ухода с поста экс-президент Барак Обама запрашивал за выступление 400 тысяч долларов.
Кстати, Барак Обама и его супруга Мишель стараются привлекать внимание СМИ, подогревая слухи о возможном разводе. Однако публика больше не интересуется их личной жизнью.