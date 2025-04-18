Дана команда «фас»: названы силы, готовящие военный переворот на Украине

«Украинские радикальные группировки могут выступить против Зеленского, только когда их наймут какие-то западные спецслужбы, которые изначально их и контролируют. Я напомню, что первым, кто сказал, что выступит против Зеленского и повесит его на каштане на Крещатике, был два с половиной года назад Дмитрий Ярош*, руководитель Правого сектора**. И где? Он это сказал и через три недели ушел из Правого сектора** и отовсюду. Активные и так называемые идейные неонацисты, увы, это такой идейный рупор, но ручной, в чужих руках», — отметил политолог.