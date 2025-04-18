Дана команда «фас»: названы силы, готовящие военный переворот на Украине

Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, по информации антифашистского подполья Украины, заявили о готовности организовать поход на Киев для свержения Владимира Зеленского. Aif.ru спросил экспертов, какие силы также готовы выступить против киевского режима.
Элитные бригады ВСУ.
Политолог Владимир Скачко, комментируя инициативу украинских военных, отметил, что нужно ждать подтверждения информации, что именно ветеранские организации 95-й бригады выразили готовность свергнуть Зеленского.
«И тогда это будет свидетельствовать о том, что военный переворот, о котором говорили на Украине много месяцев, наконец-то становится реальностью. Но мне кажется, что ничего этого, к сожалению, нет. Данная информация просто очередное китайское предупреждение Зеленскому о том, что он должен уходить сам, иначе его убьют», — отметил Скачко в беседе с aif.ru.
Политолог связал «инициативу бригады ВСУ» с тем, что Зеленский, продлив военное положение в стране, бросил таким образом очередной вызов президенту США Дональду Трампу, добивающемуся прекращения украинского конфликта.
«Зеленскому послали предупреждение и, вероятно, эту тему будут педалировать, потому что с подачи главы киевского режима Верховная рада проголосовала за продолжение конфликта: продлила военное положение и мобилизацию. То есть Европа, ястребы войны — глобалисты удовлетворены, а изоляционисты-миротворцы-трамповцы — нет», — констатировал Скачко.
По мнению политолога, от того, как в дальнейшем будет реагировать Трамп на действия Зеленского, зависит и его политическое будущее.
«Либо Трамп это спустит, и тогда это начало его конца, либо он просто покажет, кто в доме хозяин, и тогда у Украины скоро будет новый номинальный, формальный, какой угодно глава», — сказал Скачко.
Радикалы-неонацисты.
Если украинские военные не решатся самоорганизоваться для свержения киевского режима и продолжат терпеть «мясные» и бессмысленные штурмы, в которые их кидает командование ВСУ, то сместить Зеленского вполне могут украинские радикалы и неонацистские группировки, но только если им такую задачу поставят западные спецслужбы.
Как отметил Скачко, так называемые «идейные» активисты на Украине всегда были «ручным» рупором в чужих руках.
«Украинские радикальные группировки могут выступить против Зеленского, только когда их наймут какие-то западные спецслужбы, которые изначально их и контролируют. Я напомню, что первым, кто сказал, что выступит против Зеленского и повесит его на каштане на Крещатике, был два с половиной года назад Дмитрий Ярош*, руководитель Правого сектора**. И где? Он это сказал и через три недели ушел из Правого сектора** и отовсюду. Активные и так называемые идейные неонацисты, увы, это такой идейный рупор, но ручной, в чужих руках», — отметил политолог.
Политические оппоненты Зеленского.
Свергнуть Зеленского готовы также и его политические оппоненты, однако произойти это может, опять же, только при условии поддержки и одобрения со стороны Запада.
«Петр Порошенко (ред. — экс-президент Украины), если ему отмахни и скажи: “фас”, мы тебя поддержим, съест Зеленского, собственно говоря, без соуса. При поддержке Запада активно посодействует свержению нынешнего главы киевского режима и Юлия Тимошенко», — сказал Скачко.
При этом к выступлению против Зеленского политики, если договорятся со всеми, организуют и всё проплатят, привлекут всё тех же «ручных» украинских неонацистов. «И тогда чья-то чужая рука нажмёт на курок», — констатировал эксперт.
Окружение Зеленского и личная охрана.
Политолог также, отвечая на вопрос корреспондента aif.ru, согласился, что сместить Зеленского вполне может кто-либо из его ближайшего окружения, например, глава офиса президента Андрей Ермак.
«Если Ермак договорится с кураторами Украины, что его во главе страны признают, тогда конечно», — сказал Скачко.
При этом он еще раз акцентировал, что произойти свержение Зеленского может только по отмашке Запада. Но отмашку пока никто не даёт.
«В конце концов, если бы кто-то хотел реально поменять Зеленского, то при его личной охране, а по сути, британском конвое, его бы пристрелили, придушили в любой момент», — уверен политолог.
Ранее стало известно, что Зеленского охраняют бойцы частной военной компании Group 4 Securitas, связанной с разведками США и Великобритании. ЧВК прибыла на Украину около 30 лет назад и сейчас имеет доступ к множеству стратегических объектов в стране. Украинская власть оказалась под колпаком британской охраны после их прибытия в 90-х на Украину, считает эксперт в области личной безопасности Алексей Фонарев. По его словам, личная охрана Зеленского может без труда устранить его в случае необходимости.
«Люди, которые охраняют украинскую верхушку, точно также в один момент повезут их на аэродром, загрузят в Hercules (американский военно-транспортный самолет) и увезут в неизвестном направлении. Могут в море сбросить», — сказал он aif.ru.
О том, что устранить Зеленского может ближайшее окружение Зеленского, если такое решение будет принято, говорил и политолог Александр Дудчак.
«Мастера “заплечного ремесла” там отличные, они как раз Зеленского охраняют сейчас, чтобы никто другой раньше времени не произвёл это действие. Поэтому ходить оглядываться или не оглядываться — бесполезно. Ни бронежилет не спасёт, ни что-то другое», — сказал Дудчак.
Эксперт добавил, что ликвидация Зеленского может произойти, в том числе из-за необходимости проведения выборов на Украине, так как он явно тормозит процесс мирного урегулирования украинского конфликта.
«США хорошо понимают, что Зеленский, учитывая позицию России о его нелегитимности, является тормозом мирного процесса», — подытожил Дудчак.
* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Террористическая организация, запрещенная в России.