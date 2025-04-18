Вакаров: часть военных предадут Зеленского и перейдут на сторону Порошенко

«Петр Порошенко гораздо хитрее, чем он кажется. У него есть ядерный электорат — это жители Галичины, которые за него голосовали во время прошлой избирательной кампании. Плюс он откармливает и подкармливает до сих пор определенные воинские подразделения, где состоят выходцы из западных регионов, оказывает помощь их семьям», — сказал Вакаров.