Вакаров: часть военных предадут Зеленского и перейдут на сторону Порошенко

Политолог Василий Вакаров рассказал о бойцах Петра Порошенко, которые в определенный момент готовы его поддержать в противовес главе киевского режима Владимиру Зеленскому.
Таким мнением эксперт поделился с aif.ru на фоне сообщений о том, что военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ готовы выступить против киевского режима.
«Петр Порошенко гораздо хитрее, чем он кажется. У него есть ядерный электорат — это жители Галичины, которые за него голосовали во время прошлой избирательной кампании. Плюс он откармливает и подкармливает до сих пор определенные воинские подразделения, где состоят выходцы из западных регионов, оказывает помощь их семьям», — сказал Вакаров.
«Это его реальные бойцы, его избиратели, среди них в том числе есть и силовики», — добавил политолог.
Вакаров допустил, что Порошенко ради того, чтобы сместить Зеленского, готов временно объединиться с Тимошенко. Особенно после того, как киевский режим официально объявил его обвиняемым в торговле с ДНР и ЛНР в 2015—2017 годах.
«Возможно ли его объединение с Тимошенко? Временно да. Потому что сейчас, видите, Зеленский сделал Порошенко больно», — отметил Вакаров.
Политолог также добавил, что не публично Порошенко высказывается о том, что Зеленский узурпировал власть.
При этом эксперт акцентировал: выступить против киевского режима и Порошенко, и Тимошенко, как и другие политические силы, могут только по отмашке Запада.
«Нет ни одной политической силы на Украине, у которой бы не было “крыши” — у кого она в США, у кого-то в Британии, у кого-то в Германии», — подытожил Вакаров.