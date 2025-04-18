Президент России назначил председателей четырех судов Пермского края

Президент России 17 апреля подписал указ № 244 по назначению новых судей в регионах страны. В Пермском крае на новый шестилетний срок заступили председатели четырех судов.
Полномочия продлили: Сергей Плешивцев — председатель Краснокамского городского суда, Дмитрий Данилов — председатель Пермского районного суда, Ольга Мень — председатель Чернушинского районного суда. Дмитрий Егоров стал председателем Мотовилихинского районного суда Перми. Ранее он занимал пост председателя Чусовского суда.
Пресс-служба Пермского края также сообщила о назначении судей: Екатерину Калашникову — судьей Пермского краевого суда, Наталью Лепихину — судьей Пермского краевого суда, Анну Соколову — судьей Пермского краевого суда, Арину Липилину — судьей Добрянского районного суда, Ольгу Николаеву — судьей Кировского районного суда Перми, Анну Карпову — судьей Кудымкарского городского суда, Марию Нохрину — судьей Кунгурского городского суда, Ирину Соколову — судьей Мотовилихинского районного суда Перми, Владислава Тукалова — судьей Орджоникидзевского районного суда Перми, Екатерину Галкину — судьей Чайковского городского суда, Кристину Леновскую — судьей Чусовского городского суда.