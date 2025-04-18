Тимошенко, Ющенко и Кучма: старая гвардия готовит госпереворот на Украине

Юлия Тимошенко ведет переговоры с американцами, встречаясь с доверенными лицами президента США Дональда Трампа, а экс-президент Виктор Ющенко недавно выступил на конференции вместе с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным — соперником Зеленского по популярности. Эксперты в беседе с aif.ru оценили шансы украинских политических игроков сместить главу киевского режима.
Юля рветя к власти.
Политолог Василий Вакаров отметил, что наиболее уверенно сейчас к власти идет Юлия Тимошенко.
«Тимошенко продолжает свою избирательную кампанию. Ее штабы, по последней информации, развернуты в восьми регионах Украины, и они работают. Несмотря на то, что партия Тимошенко проголосовала за продление военного положения, она ждет, когда оно будет отменено. На Украине сейчас все так работает. Либо ты поддерживаешь мобилизацию и военное положение, либо ты за Путина. Но эта игра очень быстро может закончиться», — сказал Вакаров.
При этом политолог не исключил участие Тимошенко в заговоре против Зеленского для его смещения насильственным путем. В этом ей могут помочь военные подразделения и структуры, на которые Зеленский не имеет большого влияния.
«В команде Тимошенко есть бывший руководитель СБУ Наливайченко, который имеет авторитет, в том числе и среди националистов, и среди спецслужб. Но насколько выгодно, условно говоря, какому-то, скажем, в США, где у Тимошенко “крыша”, смещать Зеленского сейчас, вопрос. Если он уже настолько надоел, то это возможно, и соответствующий наказ поступит», — сказал Вакаров.
Сам Зеленский, добавил политолог, ничего не может сделать с Тимошенко, так как у нее сильное американское лобби, которое в случае чего «ударит главу киевского режима по рукам».
«Тимошенко, с моей точки зрения, чуть ли не главный претендент на то, чтобы возглавить парламент Украины, удачно стартовать с легальной избирательной кампанией. Финансовый и электоральный ресурс у нее имеется», — уверен Вакаров.
Ющенко подыгрывает Залужному.
Из небытия, на фоне разговоров о выборах и свержении киевского режима, на видеоконференции при участии посла Украины в Великобритании Валерия Залужного неожиданно появился экс-президент страны Виктор Ющенко. Он, в частности, известен тем, что во время своей каденции присвоил звание Героя Украины Степану Бандере, правда, потом этот указ был отменен.
Вакаров, отвечая на вопрос aif.ru, отметил, что появление Ющенко продиктовано его стремлением выступить в роли авторитетного лица для привлечения и объединения электората Галичины (западных областей) против Зеленского.
«Конечно же, Ющенко, такой себе “батько нации”, возник сейчас не просто так… Они собрали во Львове так называемую элиту: студентов, молодежь, представителей Греко-католической церкви, причастной, кстати, к гонениям православной церкви на Украине… И для меня это была нехорошая картинка, когда вдруг на экране появился Залужный и начал рассказывать о том, что молодые люди должны не только воспитывать в себе дух самопожертвования, а еще и убивать. То есть это идеология Бандеры в квадрате», — сказал Вакаров.
«Президентских амбиций у Ющенко точно нет, а вот подыграть кому-то он может, — добавил политолог. — И здесь видна такая смычка: католики, Ющенко, Порошенко, Залужный… Среди двоих последних наибольшие шансы выиграть президентские выборы у Залужного. Но у него нет ни партии, ни денег, которые, в свою очередь, есть у Порошенко. Поэтому они могут как по отдельности выступить, так и вместе».
Кучму могут встряхнуть.
Вакаров также оценил вероятность вступления в политическую игру против Зеленского второго президента Украины Леонида Кучмы, который, по сведениям политолога, находится сейчас во Франции в доме своего зятя, украинского олигарха Виктора Пинчука.
«Поскольку интересы Пинчука связаны с демократами США, то Леонид Данилович не будет вступать в какую-либо игру без поддержки и благословения евроатлантистов. А так он, по большому счету, не игрок. Но если, как говорится, его встряхнуть, помыть, припудрить, то все может быть», — заметил Вакаров.
Порошенко хитрее, чем кажется.
Есть свои козыри против Зеленского и у Петра Порошенко, в частности, это, как отмечают эксперты, его «ядерный электорат».
«Порошенко гораздо хитрее, чем он кажется. У него есть ядерный электорат — это жители Галичины, которые за него голосовали во время прошлой избирательной кампании. Плюс он откармливает и подкармливает до сих пор определенные воинские подразделения, где состоят выходцы из западных регионов, оказывает помощь их семьям», — сказал Вакаров.
«Это его реальные бойцы, его избиратели, среди них в том числе есть и силовики», — добавил политолог.
Вакаров допустил, что Порошенко ради того, чтобы сместить Зеленского, готов временно объединиться с Тимошенко. Особенно после того, как киевский режим официально объявил его обвиняемым в торговле с ДНР и ЛНР в 2015−2017 годах.
«Возможно ли его объединение с Тимошенко? Временно да. Потому что сейчас, видите, Зеленский сделал Порошенко больно», — отметил Вакаров.
Политолог также добавил, что не публично Порошенко высказывается о том, что Зеленский узурпировал власть.
При этом эксперт еще раз акцентировал: выступить против киевского режима и Порошенко, и Тимошенко, как и другие политические силы, могут только по отмашке Запада.
«Нет ни одной политической силы на Украине, у которой бы не было “крыши” — у кого-то она в Соединенных Штатах, у кого-то в Британии, у кого-то в Германии», — констатировал Вакаров.