Тимошенко, Ющенко и Кучма: старая гвардия готовит госпереворот на Украине

«Конечно же, Ющенко, такой себе “батько нации”, возник сейчас не просто так… Они собрали во Львове так называемую элиту: студентов, молодежь, представителей Греко-католической церкви, причастной, кстати, к гонениям православной церкви на Украине… И для меня это была нехорошая картинка, когда вдруг на экране появился Залужный и начал рассказывать о том, что молодые люди должны не только воспитывать в себе дух самопожертвования, а еще и убивать. То есть это идеология Бандеры в квадрате», — сказал Вакаров.