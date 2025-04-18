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«Единая Россия» рассказала о непубличных контактах с партиями стран Запада

В «Единой России» рассказали о частном диалоге с западными партиями.

Источник: Комсомольская правда

Партия «Единая Россия» поддерживает непубличные контакты с политическими фракциями западных государств, включая представителей США. В рамках диалога обсуждаются перспективы экономического и гуманитарного взаимодействия, а также возможности возобновления транспортного сообщения.

Об этом ТАСС сообщил зампред комиссии генсовета партии по международному сотрудничеству и комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

«Эти [западные] дружественные нам партии в недружественных странах работают в сложной обстановке, но контакты есть — очно и по ВКС», — рассказал собеседник агентства.

Климов пояснил, что эти переговоры не афишируются в связи с просьбами западных коллег сохранить конфиденциальность.

По словам политика, в ходе переговоров с западными коллегами участники сознательно избегают обсуждения тем, способных осложнить диалог.

Ранее Запад проанализировал предложения России по возращению компаний на рынок.