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На взятке поймали замглавы Искитимского района Новосибирской области

По версии следствия, мужчина получил деньги от директора коммерческой организации.

Источник: Следственный комитет РФ

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело на заместителя главы Искитимского района по статье о получении взятки в крупном размере. Об этом рассказали в прокуратуре и СУ СКР.

Правоохранители считают, что в августе 2022 года между администрацией района и коммерческой организацией был заключён муниципальный контракт, суть — ликвидация свалки в Быстровском сельсовете.

После выполнения работ администрация района не произвела выплату, ссылаясь на нарушения условий контракта и отсутствия денег в бюджете.

По версии следствия, замглавы получил 200 тысяч от директора фирмы за помощь в получении оплаты.

Отмечается, что обвиняемый задержан, суд выберет ему меру пресечения.