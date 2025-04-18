На взятке поймали замглавы Искитимского района Новосибирской области

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело на заместителя главы Искитимского района по статье о получении взятки в крупном размере. Об этом рассказали в прокуратуре и СУ СКР.
Правоохранители считают, что в августе 2022 года между администрацией района и коммерческой организацией был заключён муниципальный контракт, суть — ликвидация свалки в Быстровском сельсовете.
После выполнения работ администрация района не произвела выплату, ссылаясь на нарушения условий контракта и отсутствия денег в бюджете.
По версии следствия, замглавы получил 200 тысяч от директора фирмы за помощь в получении оплаты.
Отмечается, что обвиняемый задержан, суд выберет ему меру пресечения.