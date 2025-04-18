Дмитрий Медведев посетил оборонное предприятие в ЮФО

«Часть работников занимается этой деятельностью не в обычных цехах, а по сути прямо в боевых условиях, на специальных пунктах, которые развернуты недалеко от линии боевого соприкосновения. Вне всякого сомнения, это героический труд, который востребован в ходе проведения специальной военной операции», — отметил Дмитрий Медведев, поблагодарив специалистов, выполняющих производственные задачи на передовой.