«Единая Россия» ведет непубличные контакты с партиями Запада

«“Единая Россия” ведет контакты с партиями западных стран. Также проводятся встречи на нейтральных площадках с представителями партий таких стран, как ФРГ, Франция, Англия, Япония, Южная Корея и так далее. В том числе ведутся рабочие контакты с коллегами из США», — передает слова Климова ТАСС.