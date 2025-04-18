РИА Новости: Сим-карты российских операторов продают на украинских сайтах оптом

На украинских торговых площадках обнаружили массовую продажу российских сим-карт, зарегистрированных на подставных лиц. Как выяснило РИА Новости, такие карты предлагают оптом по цене от 150 гривен (300 рублей) за штуку.
По информации источника агентства в силовых структурах, эти сим-карты активно используются в мошеннических схемах. В объявлениях продавцы прямо указывают, что продукт подходит для регистрации QIWI-кошельков, которые преступники используют для обналичивания украденных средств.
Кроме того, такие сим-карты позволяют создавать аккаунты на российской торговой площадке «Авито» и в мессенджере WhatsApp*. «Эти сим-карты могут, предположительно, использоваться для телефонных мошеннических операций на территории России», — пояснил источник.
Ранее KP.RU сообщал, что россияне могут понести уголовное наказание за передачу личных аккаунтов в мессенджере WhatsApp* мошенникам. Как отмечает МВД России, предоставление личной учетной записи в пользование третьим лицам делает граждан РФ соучастниками преступлений, совершаемых аферистами. Наказание в данном случае может быть назначено вплоть до лишения свободы сроком до 10 лет.
* — Продукт корпорации Meta, запрещенной в России экстремистской организации.