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РИА Новости: Сим-карты российских операторов продают на украинских сайтах оптом

Неизвестные оптом продают на Украине российские сим-карты, которые могут использоваться для телефонных мошеннических операций.

Источник: Комсомольская правда

На украинских торговых площадках обнаружили массовую продажу российских сим-карт, зарегистрированных на подставных лиц. Как выяснило РИА Новости, такие карты предлагают оптом по цене от 150 гривен (300 рублей) за штуку.

По информации источника агентства в силовых структурах, эти сим-карты активно используются в мошеннических схемах. В объявлениях продавцы прямо указывают, что продукт подходит для регистрации QIWI-кошельков, которые преступники используют для обналичивания украденных средств.

Кроме того, такие сим-карты позволяют создавать аккаунты на российской торговой площадке «Авито» и в мессенджере WhatsApp*. «Эти сим-карты могут, предположительно, использоваться для телефонных мошеннических операций на территории России», — пояснил источник.

Ранее KP.RU сообщал, что россияне могут понести уголовное наказание за передачу личных аккаунтов в мессенджере WhatsApp* мошенникам. Как отмечает МВД России, предоставление личной учетной записи в пользование третьим лицам делает граждан РФ соучастниками преступлений, совершаемых аферистами. Наказание в данном случае может быть назначено вплоть до лишения свободы сроком до 10 лет.

* — Продукт корпорации Meta, запрещенной в России экстремистской организации.