РИА Новости: Сим-карты российских операторов продают на украинских сайтах оптом

Ранее KP.RU сообщал, что россияне могут понести уголовное наказание за передачу личных аккаунтов в мессенджере WhatsApp* мошенникам. Как отмечает МВД России, предоставление личной учетной записи в пользование третьим лицам делает граждан РФ соучастниками преступлений, совершаемых аферистами. Наказание в данном случае может быть назначено вплоть до лишения свободы сроком до 10 лет.