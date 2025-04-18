Журова сочла Ван Дамма сомнительной личностью после слов о поездке в РФ

«Если Ван Дамм действительно изменил свое мнение, ему следовало бы сначала публично объяснить свою позицию по отношению к России, а уже потом обращаться к главе государства. Он мог бы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) озвучить свою позицию: приехать в Россию и озвучить свое мнение, а не сразу обращаться к президенту. А он сделал вообще это заявление через соцсеть украинской журналистки, говорит про счастье, про любовь и поцелуйчики посылает… Это как-то странно», — заключила Светлана Журова.