Журова сочла Ван Дамма сомнительной личностью после слов о поездке в РФ

Личность актера и спортсмена Жан-Клода Ван Дамма выглядит сомнительной для роли посла мира в России. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с aif.ru, комментируя недавнее заявление артиста о желании приехать в Россию и обратиться к президенту Владимиру Путину.
«Ну, а почему сразу к президенту? Это выглядит странно. Тем более, когда человек прежде открыто высказывался в поддержку Украины. И тут вдруг — “посол мира”. Такая позиция вызывает вопросы», — отметила Журова.
По словам парламентария, ранее Ван Дамм открыто поддерживал украинскую сторону, в том числе выкрикивал проукраинские лозунги, и потому его нынешние заявления выглядят противоречиво.
«Если Ван Дамм действительно изменил свое мнение, ему следовало бы сначала публично объяснить свою позицию по отношению к России, а уже потом обращаться к главе государства. Он мог бы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) озвучить свою позицию: приехать в Россию и озвучить свое мнение, а не сразу обращаться к президенту. А он сделал вообще это заявление через соцсеть украинской журналистки, говорит про счастье, про любовь и поцелуйчики посылает… Это как-то странно», — заключила Светлана Журова.
Она также заявила, что считает заявление актера и спортсмена Жан-Клода Ван Дамма о желании приехать в Россию и стать «послом мира» — возможной провокацией.