Франция поддержала упрощение визового режима для казахстанцев в ЕС

В Париже Саденов встретился со своим французским коллегой Брюно Ретайо. Министры в числе прочего обсудили вопросы реадмисии и информационного обмена в сфере миграционного контроля.
«Французская сторона выразила готовность поддержки процедуры упрощения визового режима странами Европейского союза для граждан Казахстана», — говорится в сообщении казахстанского МВД.
В Лионе Саденов провел встречу с генсеком Интерпола Вальдесом Уркизой.
«Обсуждены направления практического сотрудничества, в первую очередь, в области международного розыска, противодействия мошенничеству и киберпреступности. Затронуты вопросы совершенствования механизмов взаимодействия и расширения доступа к новым базам данных организации», — рассказали в МВД.
В ведомстве добавили, что генсек Интерпола отметил высокий уровень эффективности работы казахстанского Национального центрального бюро Интерпола МВД. В Гааге казахстанский министр обсудил вопросы обмена информацией по каналам Европола.
«Достигнута договоренность о начале процедуры разработки Операционного соглашения между МВД Республики Казахстан и Европолом, которое откроет новый уровень взаимодействия с полицейскими структурами государств — членов ЕС», — заключили в ведомстве.