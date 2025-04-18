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Франция поддержала упрощение визового режима для казахстанцев в ЕС

Глава МВД Казахстана Ержан Саденов посетил с рабочим визитом Францию и Нидерланды, где провел ряд встреч с руководителями европейских полицейских структур, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В Париже Саденов встретился со своим французским коллегой Брюно Ретайо. Министры в числе прочего обсудили вопросы реадмисии и информационного обмена в сфере миграционного контроля.

«Французская сторона выразила готовность поддержки процедуры упрощения визового режима странами Европейского союза для граждан Казахстана», — говорится в сообщении казахстанского МВД.

В Лионе Саденов провел встречу с генсеком Интерпола Вальдесом Уркизой.

«Обсуждены направления практического сотрудничества, в первую очередь, в области международного розыска, противодействия мошенничеству и киберпреступности. Затронуты вопросы совершенствования механизмов взаимодействия и расширения доступа к новым базам данных организации», — рассказали в МВД.

В ведомстве добавили, что генсек Интерпола отметил высокий уровень эффективности работы казахстанского Национального центрального бюро Интерпола МВД. В Гааге казахстанский министр обсудил вопросы обмена информацией по каналам Европола.

«Достигнута договоренность о начале процедуры разработки Операционного соглашения между МВД Республики Казахстан и Европолом, которое откроет новый уровень взаимодействия с полицейскими структурами государств — членов ЕС», — заключили в ведомстве.