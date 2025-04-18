В Приднестровье назвали условия для вывоза боеприпасов из Колбасной

ТИРАСПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Для вывоза или уничтожения боеприпасов в Колбасне надо выяснить параметры техногенной и экологической безопасности, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Приднестровская позиция остаётся последовательной: мы поддерживаем целесообразность решения данного вопроса. Вместе с тем, необходимо провести масштабную предварительную работу и обеспечить все необходимые условия, включая параметры техногенной, физической и экологической безопасности.
Глава МИД ПМР также добавил, что решение этой комплексной задачи возможно лишь при наличии рационального подхода со стороны всех вовлечённых участников. По его словам, оно зависит от достигнутых договорённостей с Молдавией, позиции РФ как государства, несущего ответственность за охрану складов, а также учёта мнения соседних транзитных стран.
«Вопрос о боеприпасах на складах в Колбасне давно превратился в излюбленную тему Кишинёва, которая со временем приобрела характер своеобразного ритуала, сопровождающего выступления представителей Молдовы на различных высоких трибунах. Можно предположить, что совокупный объём политических деклараций и спекуляций, озвученных молдавской стороной за последние десятилетия, уже сопоставим с количеством боеприпасов, находящихся на складах», — отметил Игнатьев.
В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача — охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил тогдашний министр обороны РФ Сергей Шойгу, однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.