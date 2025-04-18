В Приднестровье назвали условия для вывоза боеприпасов из Колбасной

В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача — охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил тогдашний министр обороны РФ Сергей Шойгу, однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.