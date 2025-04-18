Над пятью регионами РФ и Азовским морем уничтожили 56 БПЛА. Военная операция, день 1150-й

За ночь средства ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников над Воронежской областью, 12 над Белгородской, 12 над акваторией Азовского моря, три над Крымом, по одному над Ростовской областью и Краснодарским краем. Росавиация накладывала временные ограничения на работу аэропорта в Саратове. Постпред России при ООН Василий Небензя считает, что в данный момент прекращение огня на Украине нереалистично. Газета.Ru ведет хронику событий.