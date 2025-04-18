Над пятью регионами РФ и Азовским морем уничтожили 56 БПЛА. Военная операция, день 1150-й

09:39 Президент США Дональд Трамп и бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва презирают президента Украины Владимира Зеленского, а к российскому лидеру Владимиру Путину относятся с пиететом, пишет бразильская газета O Globo.
09:24 В селе Новая Таволжанка в Шебекинском районе Белгородской области украинский БПЛА атаковал велосипедиста. У него осколочные раны спины, сообщил Гладков.
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09:06 Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в рамках своего визита в РФ обсуждал территориальный вопрос в контексте конфликта на Украине, пишет американская газета The Wall Street Journal. Он считает, что территориальный вопрос может быть частично решен.
08:48 Средства ПВО ночью уничтожили более 40 беспилотников на подлете к населенным пунктам в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
08:37 США ожидают, что в течение нескольких недель можно обеспечить полное завершение огня на Украине, выяснил Bloomberg.
08:30 ❗️Банковская группа Raiffeisen Bank International приостановила действия по продаже подразделения в РФ на фоне сближения России и США, выяснил Financial Times.
08:26 «Страна.ua» пишет о ночных взрывах в Днепропетровске, Николаеве, Сумах и Харькове на Украине.
08:20 Прекратить огонь в зоне конфликта пока нельзя, так как Украина нарушает мораторий на удары по энергообъектам, обозначил постпред России при ООН Василий Небензя:
«В данных обстоятельствах говорить о прекращении огня просто нереалистично на данном этапе».
08:16 В Воронежской области в результате атаки БПЛА повреждены три дома, два автомобиля и газовая труба, рассказал губернатор Александр Гусев.
08:11 ⚡️В Белгородской области после атаки беспилотника погибли два добровольца самообороны Волоконовского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
08:07 Росавиация накладывала временные ограничения на работу аэропорта в Саратове.
08:03 ⚡️В Минобороны сообщили, что за ночь средства ПВО уничтожили 56 украинских беспилотников: 27 над Воронежской областью, 12 над Белгородской, 12 над акваторией Азовского моря, три над Крымом, по одному над Ростовской областью и Краснодарским краем.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1150-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.