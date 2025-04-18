Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко надеется на наращивание динамики отношений с Зимбабве

Глава белорусского государства назвал Зимбабве одной из наиболее прогрессивных стран африканского континента.

Источник: AP 2024

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко ожидает визита президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы, сообщает пресс-служба белорусского президента.

Глава государства поздравил зимбабвийского президента и народ африканской страны с 45-летием независимости.

«Буду рад приветствовать Вас на гостеприимной белорусской земле в мае этого года и подробно обсудить перспективные направления деятельности в различных отраслях», — говорится в поздравлении от Лукашенко.

Кроме того, белорусский президент надеется на дальнейшее наращивание динамики межгосударственных отношений.

«Мне очень приятно отметить положительную роль белорусско-зимбабвийской дружбы в социально-экономическом развитии вашей красивой страны», — подчеркнул Лукашенко.

Он также напомнил, что нынешний президент Зимбабве участвовал в национально-освободительном движении. Белорусский президент особо отметил, что зимбабвийцы проявили «непоколебимое мужество и патриотизм в самоотверженной борьбе против колониального режима». Также Лукашенко назвал зимбабвийское государство «одним из наиболее прогрессивных в Африке».

Ранее уже сообщалось о том, что белорусская сторона пригласила лидера Зимбабве совершить визит в Минск.

«Глава Зимбабве с благодарностью принял предложение, подтвердив готовность к визиту», — отмечали в МИД Беларуси.

Фактически ожидаемый приезд Эммерсона Мнангагвы будет ответным визитом, так как Александр Лукашенко побывал в Зимбабве в 2023 году.