Лукашенко надеется на наращивание динамики отношений с Зимбабве

Он также напомнил, что нынешний президент Зимбабве участвовал в национально-освободительном движении. Белорусский президент особо отметил, что зимбабвийцы проявили «непоколебимое мужество и патриотизм в самоотверженной борьбе против колониального режима». Также Лукашенко назвал зимбабвийское государство «одним из наиболее прогрессивных в Африке».